Un 34enne di Oria è deceduto stamane mentre eseguiva lavori di manutenzione del verde sul ciglio della superstrada 613 Brindisi-Lecce nei pressi dello svincolo per la zona industriale di Brindisi.

L’incidente è avvenuto sulla corsia di marca di marcia in direzione Lecce in corrispondenza del Km 1,250.

Secondo la ricostruzione eseguita dall’Anas (committente dei lavori) sarebbe stato proprio il veicolo dell’impresa di manutenzione del verde ad investire l’operaio della stessa ditta.

Sul posto si sono diretti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco del Comando di Brindisi, gli agenti della Polizia locale di Brindisi, i poliziotti della Polstrada e la squadra di pronto intervento ANAS che sta coadiuvando la Polizia Stradale per il pilotaggio del traffico.