C’è anche un progetto nella provincia di Brindisi tra i vincitori della ottava edizione del bando di concorso ‘Orizzonti Solidali’ – promosso dalla Fondazione Megamark di Trani in collaborazione con i supermercati A&O, Dok, Famila e Iperfamila, destinato al terzo settore pugliese e che quest’anno ha visto la partecipazione di 295 progetti.

La cooperativa sociale Osiride di San Donaci con il progetto ‘Menteinbike’ realizzerà un percorso di pratica sportiva per gli utenti del Centro di Salute Mentale di San Pancrazio Salentino attraverso l’uso della bicicletta e un percorso di formazione sulla manutenzione e riparazione della stessa.

Oltre al progetto che sarà realizzato nel brindisino, la Fondazione Megamark ne ha finanziati quattro nella provincia di Bari, due nelle province della Bat, di Foggia e di Lecce e uno a Taranto, per un totale di 12 iniziative che beneficeranno di oltre 260 mila euro.

«Altre 12 idee del terzo settore che escono dal cassetto e divengono realtà – dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark –. Quello del volontariato è un mondo in fermento che ha bisogno di un aiuto immenso per realizzare quanti più sogni possibile e noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di ascoltarlo e supportarlo. La grande novità di quest’anno è che, tra questi 12 stupendi progetti, alla fine incoroneremo il più riuscito omaggiando l’associazione con un premio extra».

Il prossimo appuntamento è previsto per il 9 febbraio al Teatro Team di Bari con il consueto spettacolo di beneficenza e la presentazione delle 12 associazioni, onlus e cooperative sociali pugliesi vincitrici di ‘Orizzonti Solidali 2019’.

L’elenco dei progetti vincitori è disponibile sul sito www.fondazionemegamark.it.

La Fondazione Megamark è la Onlus del Gruppo Megamark, tra le realtà leader della distribuzione moderna del Mezzogiorno con 45 anni di storia e oltre 500 negozi in Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. La Fondazione sostiene e promuove iniziative e progetti con l’obiettivo di contribuire alla crescita culturale e sociale dei territori in cui opera. In Puglia promuove il bando ‘Orizzonti solidali’ rivolto al terzo settore pugliese e il premio letterario nazionale ‘Premio Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi’, nato per premiare il talento di scrittori esordienti e per contribuire alla diffusione della lettura nel Mezzogiorno.

Ufficio stampa

SEC Mediterranea srl