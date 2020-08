Sono stati ultimati i lavori edili e impiantistici per l’ammodernamento e messa a norma dei nuovi locali dell’Unità operativa di Anatomia Patologica dell’ospedale Perrino di Brindisi. A dare la notizia il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone.

“L’intervento – spiega – ha previsto riprogettazione, ampliamento e rimodulazione degli spazi. La superficie complessiva è ora pari a circa 650 metri quadri tra laboratori, sale lettura microscopi, stanze medici e spogliatoi. In particolare sono stati implementati sistemi e spazi protetti, anche mediante l’installazione di cappe di aspirazione del tipo walk-in che permettono di utilizzare ogni strumentazione con il massimo della sicurezza in ambiente lavorativo. È in corso – aggiunge Pasqualone – la pianificazione del trasferimento delle attività di Anatomia Patologica nei nuovi locali per garantire l’indispensabile continuità del servizio”.

Il direttore generale sottolinea, inoltre, che “sono stati affidati i lavori di adeguamento di una sala parto del reparto di Ostetricia e Ginecologia al nono piano dell’ospedale. La sala ospiterà il servizio di partoanalgesia e la fine dei lavori è prevista entro il 30 settembre”.

Continuano anche i lavori per l’installazione di un nuovo angiografo biplano per il servizio di Radiologia interventistica del Perrino. “I lavori – spiegano i progettisti dell’Area Gestione Tecnica della Asl – oltre alla riprogettazione e ammodernamento degli spazi destinati ad accogliere il nuovo sistema angiografico, al quinto piano del blocco operatorio, prevedono anche la sostituzione degli impianti di condizionamento di alcune sale operatorie”.

