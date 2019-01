La SSD Brindisi F.C. comunica che il Presidente del FC Otranto ed il Sindaco di Otranto sono stati convocati dal Prefetto di Lecce, il quale ha notificato loro la decisione di consentire la trasferta dei tifosi del Brindisi, in occasione della gara di domenica 6 gennaio, nel numero massimo di 60 unità.

Si informano i tifosi interessati che potranno acquistare i tagliandi, al costo di € 7,00 l’uno, presso la segreteria della sede del Brindisi F.C., sita in Via B. Brin n. 33, al quartiere Casale, domani sabato 05 gennaio dalle ore15,00 alle 18,00, presentandosi già muniti di copia del documento d’identità e codice fiscale, SENZA LA QUALE NON SI POTRA’ ACQUISTARE IL TAGLIANDO.

COMUNICATO STAMPA SSD BRINDISI F.C.