“Questione Palazzetto dello sport: a quanto pare siamo prossimi alla inaugurazione di quest’opera pubblica per la cui progettazione e poi realizzazione purtroppo si sono impiegati quasi vent’anni. Finalmente Francavilla Fontana avrà una struttura adeguata, per ospitare le varie manifestazioni sportive di iniziativa sia pubblica che privata e per consentire alle squadre locali di poter disputare i campionati all’interno delle mura amiche, senza doversi spostare nei paesi limitrofi.

Si sta incominciando, tuttavia, ad aprire un inutile confronto su chi ha i maggiori meriti per il raggiungimento di tale traguardo. Il Palazzetto è stato progettato, cantierizzato ed in grossa parte realizzato durante le amministrazioni di Centrodestra; grazie alla giunta Bruno di Centrosinistra si è sbloccato il contenzioso in atto con la precedente ditta esecutrice, si sono trovati i fondi e sono stati appaltati i lavori di completamento, L’attuale amministrazione Denuzzo ha avuto il merito di completare l’ultima fase dell’opera e portare a termine l’iter amministrativo.

Il merito più grosso va, in ogni caso, al mondo sportivo ed a tutti i cittadini francavillesi che hanno avuto la pazienza di attendere tutti questi anni e di pungolare le varie amministrazioni.

Ora sarebbe davvero un bel gesto se, per l’inaugurazione, si coinvolgessero tutti i sindaci che si sono succeduti in questi anni.

Francavilla Fontana ha bisogno di un periodo di tranquillità, distensione e stabilità per poter continuare a correre, alla giusta velocità, lungo la strada del progresso civile ed anche sportivo.”

Carmine Sportillo

Francavilla Fontana, 15 gennaio 2020