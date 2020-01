Dopo oltre un mese di pausa tra feste natalizie ed impegni della nazionale (con i nostri Davide Pugliese e Giovanni Pavani impegnati con la selezione azzurra under 20), torna finalmente il campionato che ripartirà domani, sabato 18 gennaio, con la prima giornata di ritorno.

Impegno esterno per la Junior Fasano, che scenderà in campo a Merano contro la locale compagine che vinse all’andata nella palestra Zizzi per 32-29 e che ha chiuso il girone d’andata con due punti di vantaggio rispetto a Flavio Messina e compagni, desiderosi di proseguire con il processo di crescita intrapreso nelle ultime gare del 2019.

“Siamo pronti per questa ripresa – dichiara il tecnico Francesco Ancona – con una gran voglia di rivalsa vista la sconfitta all’esordio contro il team alto-atesino. Abbiamo lavorato bene e siamo motivatissimi e pronti a dare battaglia a tutti gli avversari per continuare a risalire la classifica”

Il match tra Merano e Junior Fasano sarà arbitrato avrà inizio alle 19 e sarà arbitrato dai sig.ri Angelo Castagnino e Sebastiano Manuele, con l’incontro che sarà trasmesso in diretta streaming su www.pallamano.tv.

Il quadro completo della 1^giornata di ritorno:

Sassari-Fondi, Trieste-Gaeta, Brixen-Siena, Merano-Junior Fasano, Cassano Magnago-Pressano, Cologne-Conversano, Eppan-Bozen (29/01).

Classifica:

Conversano e Siena 22, Brixen 20, Cassano Magnago 19, Bozen 18, Sassari 17, Pressano 13, Merano 12, Junior Fasano 10, Eppan 8, Fondi e Gaeta 6, Trieste 5, Cologne 4.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO