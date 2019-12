Campionato Nazionale Serie D girone H – 17^ giornata; Data e ora 22.12.2019, ore 15:00 – Stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi

BRINDISI-FASANO 1-1

Marcatori: 27’ pt D’Ancora (B), 30’ st Ganci (F).

BRINDISI (3-5-2): Pizzolato; Dario, Ianniciello, Fruci; Boccadamo, Zappacosta, Marino, Pizzolla, Escu; D’Ancora (27’ st Ancora),Toure (45’ st Cuomo). A disposizione: Lacirignola, Capone, Merito, Giovane, Lombardo, Nardelli, Rondini. All. Salvatore Ciullo.

FASANO (4-3-3): Suma; De Vitis, Rizzo, Gonzalez, Pedicone; Gomes Forbes (21’ st Cavaliere), Schena (27’ st Titarelli), Ganci; Prinari (42’ st Serri), Diaz, Cochis (16’ st Bernardini). A disposizione: Notaristefano, Panebianco, Scardicchio, Pittelli, Lanzone. All. Giuseppe Laterza.

Arbitro: Sig. Davide Faraon – sezione di Conegliano; 1° assistente: Sig. Paolo Cipolletta – sezione di Avellino; 2° assistente: Sig. Giuseppe Maiorino – sezione di Nocera Inferiore.

Ammoniti: Fruci (B); Gonzalez, Schena (F).

Note: corner 5-1; recupero 1’ pt, 5’ st; circa 1000 spettatori; osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Raffaele Pierini, ex calciatore e allenatore del Brindisi FC.

Nella diciassettesima giornata di campionato il Brindisi di mister Ciullo impatta 1-1 nel derby di provincia contro il Fasano guidato da Laterza.

La prima azione degna di nota giunge dopo due minuti con una conclusione al volo di Pizzolla che sorvola la traversa. Al settimo è Zappacosta a concludere con il sinistro con la sfera deviata in corner dalla difesa ospite. All’11’ un cross dalla sinistra di Toure imbecca l’accorrente Boccadamo che colpisce con un piattone che finisce a lato di poco. Un minuto dopo è reattivo Pizzolato in uscita ad agguantare la sfera dopo un’incursione in area di rigore di Gomes Forbes. Al 20’ corner di Escu per il tiro al volo di Fruci che termina a lato. Al 26’ si fa vedere Ianniciello con una girata al volo murata a dovere dagli uomini di Laterza che si rifugiano in corner. Sul susseguente corner, al minuto 27, mette la freccia il Brindisi: corner dalla destra di capitan Marino per l’incornata vincente di D’Ancora che trafigge Suma e porta in vantaggio i biancazzurri di casa. Per il centrocampista classe ’95 si tratta della quinta rete in campionato. Al 46’ una punizione a giro di Fruci termina sul fondo. Il primo tempo finisce 1-0 per la formazione di mister Ciullo.

Il primo sussulto della ripresa arriva al quinto minuto con una conclusione velleitaria di Schena che non inquadra lo specchio della porta. Risponde il Brindisi un minuto dopo con una punizione di Marino controllata a dovere da Suma. Al nono cross di Gomes Forbez per il colpo di testa di Prinari ma Pizzolato è attento e blocca. Sul rovesciamento di fronte i padroni di casa sfiorano il raddoppio con una sventola da fuori area di D’Ancora che viene smanacciata in corner da Suma. Al 13’ ci prova Escu di prima intenzione da fuori area con la sfera che finisce in tribuna. Al 18’ lo stesso numero 3 tenta la conclusione con uno scavetto da posizione defilata ma Suma non si lascia sorprendere. Al 19’ azione personale di Toure sull’out di sinistra per il tiro di prima intenzione col sinistro di Marino che finisce di poco a lato. Al 25’ azione corale di marca brindisina con il tiro conclusivo di Zappacosta che non inquadra lo specchio. Al 28’ è Cavaliere a creare dei brividi alla retroguardia di casa con un diagonale che sibila accanto al palo sinistro e finisce fuori. Gli ospiti giungono al pareggio al 30’ con una punizione magistrale di Ganci che si insacca all’angolino. Al 35’ un tiro di Bernardini finisce a lato alla sinistra di Pizzolato. Girandola di sostituzioni con il risultato che resta invariato. Al “Fanuzzi” il derby finisce in parità per 1-1.

Dopo la sosta natalizia il Brindisi tornerà in campo il prossimo 5 gennaio: allo stadio “Franco Fanuzzi” l’avversario di turno sarà questa volta il Taranto, nella gara valevole per la prima giornata di ritorno.