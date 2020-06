I Carabinieri della locale Stazione, conclusione attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà un 70enne del luogo, per lesioni personali e minacce. Nello specifico l’uomo, per futili motivi di vicinato ha minacciato e percosso una donna 63enne procurandogli “trauma facciale non commotivo ed escoriazioni varie del volto”, giudicata guaribile in 10 giorni s.c. dai sanitari dell’Ospedale “Camberlingo” di Francavilla Fontana.