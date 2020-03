I Carabinieri della Stazione di San Michele Salentino hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 27enne del luogo, per aver posto in essere maltrattamenti reiterati nell’ultimo anno nei confronti della madre convivente 59enne. In particolare, nella serata di ieri, la donna ha chiesto l’intervento dei militari operanti, formalizzando una denuncia/querela nei confronti del figlio per aver subìto l’ennesimo episodio di minacce, insulti e percosse al volto e al corpo, giudicate guaribili in 5 giorni, nonché il danneggiamento del mobilio della propria abitazione, a seguito di richieste economiche. Concluse le formalità di rito, il giovane è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.