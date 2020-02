La Polizia locale di Mesagne, nei giorni scorsi, ha intensificato le azioni di controllo che attengono al decoro urbano e al rispetto delle normative relative all’occupazione, alla pulizia e all’igiene del suolo pubblico.

Si è trattato di interventi che, in alcuni casi, hanno determinato semplici richiami nei confronti di titolari di attività e di cittadini e che, nel corso delle prossime verifiche, potrebbero comportare conseguenziali sanzioni, in mancanza di adeguato ravvedimento. Il responsabile di Polizia municipale ha spiegato che non saranno tollerate situazioni a discapito della libera disponibilità degli spazi e della sicurezza degli stessi: sedie e tavoli ancorati con catene e lucchetti; vasi e fioriere, talvolta persino rotti, in prossimità di attività commerciali. In alcune zone periferiche del territorio cittadino, gli agenti sono intervenuti per intimare di liberare gli spazi impropriamente occupati da sedie e carrellati per la raccolta differenziata, collocati allo scopo di assicurare il posto auto.

Nel Centro storico, in un caso, è stato necessario multare un proprietario che aveva abbandonato in strada le deiezioni del proprio cane. E’ stato elevato un verbale di contestazione di 50 euro. “Anche su questo fronte, proseguiranno i controlli – ha annunciato il comandante Teodoro Nigro – pertanto invito i cittadini a rispettare le norme in materia. I cani in circolazione dovranno essere dotati di microchip e tenuti al guinzaglio, è necessario che i padroni dispongano di busta e paletta”.