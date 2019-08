Per la festa dei Santi Patroni, le cui celebrazioni religiose sono previste dal 24 agosto al 3 settembre, l’amministrazione comunale insieme all’amministratore parrocchiale della Parrocchia “Visitazione e San Giovanni Battista”, don Mimmo Roma, ha previsto un ricco programma di eventi.

Il tradizionale mercatino si svolgerà dal 30 agosto al 2 settembre su corso Umberto (nel tratto compreso tra piazza Cairoli e piazza Vittoria)e corso Garibaldi (tra piazza Vittoria e piazza Vittorio Emanuele II) per le bancarelle no food; via del Mare ( tra piazza Vittorio Emanuele II e via Fratti) per il food.

La galleria di luminarie verrà realizzata su corso Garibaldi, tra piazza Vittoria e piazza Vittorio Emanuele II dalla ditta Nuova Elettro Luminarie, mentre i fuochi pirotecnici dalla ditta Pirotecnica 5 stelle.

Per la zona luna park, l’amministrazione ha chiesto l’utilizzo del piazzale di via Spalato su cui si attende l’autorizzazione.



“La Festa Patronale è un simbolo di identità forte – dichiara il sindaco Riccardo Rossi – per questo abbiamo creduto molto ed investito nelle idee e nelle proposte di don Mimmo. Volevamo anche dare una segnale riportando il mercatino nel centro per dare maggiore forza al senso di comunità”.

Sabato 31, la Marina Militare ha anche garantito visite guidate al Castello Svevo che saranno prestabilii attraverso l’Infopoint di Palazzo Nervegna: sono previsti tre gruppi composti da 40 persone alle 9, 10 e 11.

“C’è stato un grande sforzo organizzativo – spiega l’assessore a Turismo e Attività produttive Oreste Pinto – perché è la festa più importante. Quest’anno arricchita anche dalla circostanza che ricorre il quattrocentenario della morte di San Lorenzo. Registriamo anche una grande voglia di partecipazione da parte dei commercianti che hanno già richiesto quasi tutte le bancarelle a disposizione (136). Sono particolarmente contento anche di una novità nel programma: domenica 1 settembre, a piazza Cairoli, è previsto il mercatino contadino dedicato ai mezzi agricoli, con Slow Food e Campagna Amica di Coldiretti”.