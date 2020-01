Il PROGETTO MARTINA è un importante service Leo-Lions informativo e formativo, rivolto agli studenti delle scuole superiori e che ha lo scopo innanzitutto di informare e, quindi, sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei tumori.

Il service, infatti, spiega al mondo giovanile come un corretto stile di vita e una giusta cultura dell’alimentazione possano prevenire l’insorgenza di malattie oncologiche e per far questo, bisogna impegnarsi in prima persona.

Occorre educare i giovani a considerare la vita un bene prezioso da difendere sempre .

Ci saranno incontri nelle scuole con l’intervento di soci Leo e Lions medici, che interagiranno con gli studenti per informarli, dunque, sulle metodologie di lotta ai tumori.

Gli incontri previsti sono per

Martedi 4 Febbraio dalle 9.30 alle 11.00 presso il Liceo Classico Benedetto Marzolla,

Mercoledi 5 febbraio e giovedi 6 febbraio dalle ore 9 alle 11.00 presso IISS Majorana.