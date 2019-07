Sabato 13 luglio, seconda giornata del Puglia Book Fest, la manifestazione dedicata ai libri, alla letteratura e ai saperi che si svolge a Brindisi nei luoghi del centro storico.

Questo il programma della seconda giornata:

Presso il chiostro di San Paolo Eremita, in piazza Dante, alle ore 20.00 Giuseppe Sansone presenta “Matteo e il mostro autistico” edito da Edizioni di Pagina e alle 20.30 Elena Leone presenta “Punzogino il clown e Polento” Fasidiluna Editore. . A seguire, alle ore 21,00 Spettacolo di burattini a cura di Enzo Toma con i “Racconti della Digital History Library”.” Alle ore 22.00 la prima edizione del Premio Puglia Book. Tre i libri in concorso: “Gente del Sud” di Raffaello Mastronardo (ed. Tre60); “Destino. La cattedrale mai esistita” di Flavio Roberto Albano (ed. Les Flaneur) e “Tranquilla” di Pamela Spinelli edito da Il Raggio Verde. A condurre la premiazione Fabio Mollica e Anna Consales.

Presso il Polo Bibliomuseale “Ribezzo” in piazza Duomo, alle ore 20.00 Enrico Cuccodoro presenta “Gli impertinenti” edito Edizioni Voilier, mentre alle 20,30 Attilio Bolzoni presenta il suo ultimo libro edito da Zolfo editore “Il padrino dell’Animafia”. Modera la giornalista tea Sisto. Alle ore 21.30 Angelo Consoli presenta “European Psycho edito da Aracne, modera il giornalista Gianmarco Di Napoli mentre alle 22,30 Nicola Monaco presenta “Altanan 15” edito da Anyname sas.

Presso il Giardino dell’ex Convento Santa Chiara (nei pressi del Duomo), alle ore 20,00 Manuela Del Coco presenta “Poi quando torno mi metto a lavorare” edito da Esperidi Edizioni mentre alle ore 20,30 Valentina Madonna presenta “Capelvenere” della Wip Edizioni. A seguire alle ore 21.00 L’attrice Chiara Francini presenta “un anno felice” edito da Rizzoli. Modera la giornalista Lucia Pezzuto. Alle ore 22.00 Ascanio Celestini presenta “Barzellette” edito da Einaudi.

Presso l’ex complesso delle Scuole Pie, in via Tarantini, alle ore 20.00 Paola Cilfone presenta “Biancosangue” della Falvision mentre alle ore 20.30 Andrea Ti presenta “Disdire” della Pensa Editore. Alle ore 21.00 Mina Buccolieri presenta “La stella nel cuore” (Musicaos Editore) e a seguire Rosario Pellecchia, voce storica di Radio105 presenta il suo romanzo edito da Mondadori “Solo per vederti felice”. Dialoga con l’autore la giornalista Tiziana Balsamo.

Infine, a Palazzo Nervegna, alle ore 19,00 Rosanna Cafaro presenta “Salento romantico. I luoghi giusti per l’amore” in collaborazione con la Caffetteria letteraria Nervegna.

Presso il chiostro di San Paolo Eremita sarà visionabile la mostra-installazione di Caio Gracco “Viaticum”, mentre nell’ex convento Santa Chiara si terrà la mostra fotografica “il mio mondo inquadrato” di Cinzia Rossi.

Il Puglia Book Fest è organizzato dall’Associazione Puglia Book ETS con il patrocinio del Comune di Brindisi e la collaborazione della rivista Amazing Puglia e della libreria Feltrinelli point Brindisi. Sponsor della manifestazione Chemgas, Consorzio ASI Brindisi, Sanofi, Locopress Industria Grafica. Official Partner: Inchiostri di Puglia, Rotary Club Brindisi, Fondazione “Tonino Di Giulio”, Recensionilibri.org, Ristorante Piazzetta Colonne, Hotel Executive Inn, Hotel Orientale.