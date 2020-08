I Carabinieri della Stazione di Oria, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, per lesioni personali in concorso, violazione di domicilio e danneggiamento, due giovani di 18 e 19 anni del luogo.

In particolare, i due, nel corso della notte dell’11 agosto, mediante la forzatura della porta d’ingresso, hanno fatto accesso nell’abitazione di un 42enne di Oria, aggredendolo con un bastone.

Nel corso del sopralluogo, la vittima è stata soccorsa dal personale del 118, ha rifiutato il ricovero ed è stata dimessa senza prognosi.