“E’ iniziato il conto alla rovescia per la fine del centrosinistra alla Regione Puglia. Xyella e Sanità sono solo l’apice della disfatta di Emiliano e company.

Gli amici di Emiliano non devono avere paura solo del candidato che il centrodestra unito a breve proporrà, ma devono avere paura dei pugliesi che sono stanchi di anni di chiacchiere e di assenze.

Emiliano stia sereno: il candidato ce lo sceglieremo senza il suo aiuto. Pensi piuttosto a dirci quanto stanzia per la Xylella e quando lo farà. Di soldi veri, non di quelli per giocare a “Monopoli”.”

Mauro D’Attis

Commissario regionale di Forza Italia, l’on