Si comunica che la Multisala Andromeda di Brindisi riaprirà domani Mercoledì 26 Agosto 2020.

Si specifica di aver adottato le disposizioni del governo che prevedono il rispetto della distanza di sicurezza tra spettatori e la messa in vendita di un numero adeguato di biglietti in base alla capienza delle sale.

Come da disposizioni governative:

– Sarà consentito l’accesso esclusivamente con la mascherina, sarà raccolto l’ingresso presenze e sarà verificata la temperatura prima dell’ingresso al cinema;

– Tutti gli ambienti del Cinema saranno puliti e igienizzati regolarmente;

– Tutti gli operatori dell’Andromeda saranno muniti di dispositivi di protezione e hanno ricevuto una formazione idonea per evitare qualsiasi forma di rischio;

– Saranno presenti i dispenser igienizzanti a disposizione dei clienti per assicurare l’igienizzazione delle mani;

– I tempi di attesa, ingressi ed uscite dalle sale sono stati rimodulati per evitare assembramenti;

– I posti in sala vengono assegnati da un algoritmo, garantendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;

Consigli e regole da seguire:

– Acquistare online il biglietto tramite app oppure sul sito www.andromdacinemas.it (sono stati azzerati i costi di prevendita);

– Nelle aree comuni (botteghino, bar, servizi igienici, ecc…) indossare sempre la mascherina e rispettare la segnaletica;

– Si consiglia di limitare il più possibile l’utilizzo di contante preferendo il pagamento con carta;

– Seguire le indicazioni dello staff

– L’accesso in sala avverrà tramite scansione elettronica del biglietto senza alcun contatto;

– Rispettare il posto assegnato in sala (indicato sul biglietto);

– Al termine dello spettacolo seguire l’uscita indicata che sarà agevolata dai nostri operatori.

La programmazione dei prossimi giorni (dal 26 al 30 agosto), che può essere consultata sull’applicazione andromeda, sul sito ufficiale www.andromedacinemas.it e sui social prevede:

– Tenet: ore 18.30, 19.20, 20.30, 21.30 e 22.15;

– Onward – Oltre la magia: ore 18.45 e 20.45;

– Volevo nascondermi: ore 19.00 e 21.40;

– Gretel e Hansel (vietato ai minori di 14 anni): ore 18.45, 20.45 e 22.40;

– 7 ore per farti innamorare: ore 18.30, 20.45 e 22.40.