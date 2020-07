Torre Santa Susanna. condannato per riciclaggio e spaccio di sostanze stupefacenti, arrestato.

I Carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna hanno arrestato Vergaro Giampiero, 27enne del luogo, in ottemperanza dell’ordine di esecuzione per espiazione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso il 7 luglio u.s. dall’ Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale Brindisi.

L’uomo, condannato per riciclaggio in concorso e detenzione fini spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, commessi in quel comune nell’anno 2016, deve espiare la pena della reclusione di anni uno, mesi dieci. L’arrestato, al termine formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, come disposto da A.G..