Nel corso della mattina del 03 giugno 2020, durante l’attività di controllo di polizia demaniale marittima e ambientale, è emersa la presenza di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in n.8 traversine ferroviarie in calcestruzzo armato con supporti in metallo arrugginito, all’interno di un’area demaniale in concessione nel porto di Villanova di Ostuni, pertanto i militari della Delegazione di Spiaggia dipendenti dalla Capitaneria di Porto di Brindisi congiuntamente alla Polizia Locale di Ostuni e al tecnico dell’ARPA Puglia DAP di Brindisi hanno proceduto, su disposizione del PM di turno, al sequestro delle sopracitate traversine in uso delle Ferrovie dello Stato per la violazione dell’art. 192 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.152/2006 del T.U.A. sanzionato ai sensi dell’art.256 comma 2 dello stesso decreto nonchè per la violazione dell’art. 648 del C.P..