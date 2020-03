I Carabinieri dei reparti dipendenti dalla Compagnia di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà una 49enne di Brindisi, per minaccia a pubblico ufficiale e un 67enne di Torchiarolo, per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. In particolare la donna ha profferito minacce verbali nei confronti degli operanti, mentre l’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e successivamente si è attivamente opposto a seguire i militari presso il Comando dell’Arma per procedere alla sua identificazione. Operazioni svolte nel corso delle attività di controllo volte al contenimento della diffusione del virus Covid–19.