Sabato 24 Agosto ritorna a Mesagne (Br) il Breaking Sound Metal Fest, festival open air giunto all’importante traguardo della quinta edizione.

Il festival, nato nel 2015, è riuscito nel tempo a ritagliarsi una rilevante considerazione negli appassionati del territorio salentino e pugliese, diventando in breve tempo un punto di riferimento di genere che punta ad allargare i suoi confini.

Dopo le ultime due edizioni nella fantastica location di Villa Cavaliere, il festival trasferisce armi a bagagli presso la struttura del Salento Fun Park, precisamente all’interno del pattinodromo comunale, grazie alla fattiva e determinante collaborazione tra Breaking Sound e l’associazione Street Sport Association Fun Club & Arci Brindisi.

Cambia la location ma non la mission: la rottura del suono!

Direttamente dall’olimpo del death metal europeo e in esclusiva per la Puglia, infatti, arrivano gli headliner che rispondono al nome dei Vader, band polacca fondata nel 1983 e uno dei gruppi metal più noti in Europa!

Una fama conquistata grazie ad una carriera ultratrentennale e un’attitudine che gli ha permesso di lasciare un segno indelebile con una serie di album infallibili come i seminali “The Ultimate Incantation”, “De Profundis”, fino ad arrivare ai più recenti “Welcome To The Morbid Reich” e “Tibi et Igni”.

L’attesissima venuta dei vati polacchi sarà preceduta da band di assoluto valore e di rilevanza internazionale come i piacentini Forgotten Tomb, fautrici di un sapiente ibrido di influenze attinte da diversi filoni della musica estrema, fino a giungere agli attuali terreni del Doom e Sludge che non hanno fatto altro che consacrare la loro fama in patria e all’estero.

E sarà proprio una delle band più importanti nella scena Doom Italiana ad ipnotizzare il pubblico del BSMF; i Doomraiser, seconda band co-headliner, si fanno prepotentemente largo nelle scene italiane ed europee innalzando la bandiera del Doom Metal nazionale attraverso innumerevoli tour e festival. Sono rinomati per il “mastodontico muro di suono”, che fin dagli albori incanta e scatena gli spettatori nei loro live-shows!

A sostegno di questo notevole trittico, si alterneranno sul palco i romani Sudden Death, storica band fondata nel 1997 e fautrice di un death metal di matrice americana, e due tra le migliori rivelazioni degli ultimi tempi dell’underground pugliese: i black metallers baresi Vajass, forti di prestazioni dal forte impatto visivo e sonoro, e i leccesi The Clips, caratterizzati da riff lenti e lisergici accompagnati da una voce granitica.

Mesagne è pronta, ancora una volta, ad essere uno dei fulcri musicali principali della regione!

Evento patrocinato dal Comune di Mesagne e dalla Regione Puglia (patrocinio del Presidente del Consiglio Regionale)

V Breaking Sound Metal Fest

Sabato 24 Agosto 2019

Salento Fun Park | Pattinodromo Comunale – Via Udine, Mesagne (BR)

Line up:

VADER (Polonia)

FORGOTTEN TOMB (da Piacenza)

DOOMRAISER (da Roma)

SUDDEN DEATH (da Roma)

VAJASS (da Bari)

THE CLIPS (da Lecce)

Evento ufficiale: bit.ly/2KtEh0D

BIGLIETTI

• Prevendita 14 € (+ ddp) su: bit.ly/2XJcU8g

• Botteghino: Ticket intero 18 € – Ticket ridotto 10 € (dai 6 ai 19 anni)

Apertura porte h. 17:30 – Start h. 18:30

Food & Drink a prezzi popolari | Stand | Metal Market (LP, CD, merchandise) | Area Relax

Info: www.breakingsoundmetalfest.it – info@breakingsoundmetalfest.it – 349 059 4948