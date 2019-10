Sabato 12 ottobre alle ore 17 verrà inaugurata presso la Torre Civica del comune di Cisternino, la video installazione AgriCultures ACQUA TERRA UOMO di Antonio Pacor e Bettina Gozzano. L’opera che interseca video-arte e frammenti di documentari.

AgriCultures è un progetto di social art che nasce da una reale vicinanza alla terra. Gli autori hanno girato il mondo per filmare e intervistare i piccoli agricoltori. Il risultato è un caleidoscopio di immagini dell’universo contadino che si intrecciano a gesti millenari, saperi e culture. La prospettiva di AgriCultures è promuovere un’agricoltura sana, agroecologica e di piccola scala. Offre l’occasione per interrogarsi sulle buone pratiche utili ad affrontare la crisi dell’alimentazione mondiale, per conoscere movimenti e ong che si battono per una sana e giusta alimentazione, per un’agricoltura biologica e per contrastare la Crisi Climatica .

Oltre alla videoinstallazione il programma prevede:

Sabato dalle ore 18.00 alle 20.00 un incontro dal titolo“ Sovranità Alimentare e diritti dei movimenti e delle comunità contadine del Mediterraneo” Con Torkia Omnidal Million Rural Women Tunsia-Ayeb Habib OSAE Osservatorio per la sovranità Alimentare e l’ambiente Tunisia-Stefano Palmisano , scrittore, Nino Quaranta ARI Coop. Soc.le MANI e TERRA Antonio Pacor FocusPuller.

Domenica apertura dalle ore 11.00 alle ore 20.00. alle ore 17.00 proiezione del documentario “ CousCous les Graines de la Dignité” di Habib Ayeb.

La video installazione è suddivisa in più spazi. Nel primo il visitatore è introdotto ai concetti di agroecologia, semi, cambiamento climatico, sovranità alimentare e land grabbing. Nel secondo spazio il video Voci racconta attraverso le testimonianze di agricoltori, italiani e provenienti da tutto il mondo, le esperienze e le lotte per difendere la Terra e i Semi, preda di grandi interessi economici. Nello spazio principale, invece, si potrà assistere all’opera Acqua Terra Uomo. Con Acqua lo spettatore si troverà immerso in ipnotiche gocce d’acqua che rappresentano la creazione, con Terra a catturare l’attenzione sarà un flusso di immagini che spaziano dalle campagne italiane, all’Himalaya, dall’Africa e al Sud America. I video mostrano immagini sospese nel tempo come quelle dei campi di farro monocco, il più antico cereale “addomesticato” dall’uomo, quasi diecimila anni fa. Con Uomo lo spettatore osserverà le pietre dei mulini indiani che scandiscono il passare del tempo e le loro clessidre di farina che si mescolano al lavoro dei contadini.

AgriCultures 2019 è un’idea del collettivo FocusPuller realizzata in collaborazione con il Festival della Cooperazione Internazionale di Ostuni, Il Comune di Cisternino, la regione Puglia l’AICS e MaterBi.