“Sono soddisfatto, al di là delle formule, per questo evento che si consolida e insieme si rinnova. Perché punta alla promozione delle tradizioni e alla valorizzazione dei prodotti locali, perché è un’occasione attraente per bongustai e turisti della gastronomia ma anche per coloro che hanno a cuore la storia della nostra comunità. Anche per queste ragioni, sono grato agli organizzatori che hanno curato ogni dettaglio affinchè questa iniziativa esalti Mesagne per le sue molteplici bellezze” è stato il commento del sindaco Toni Matarrelli alla conferenza stampa di presentazione della “Sagra ti la fucazza chena”, in programma a Mesagne domenica 15 settembre. L’appuntamento, organizzato dal Duc “Castrum Medianum,” con il contributo di “Gayà Disco”, è patrocinato dal comune di Mesagne. Gli stand gastronomici saranno inaugurati alle ore 20 e offriranno la possibilità di apprezzare i sapori della migliore tradizione mesagnese: focaccia ripiena – secondo l’antica ricetta – ma anche altre sorprese gastronomiche dal gusto antico e rivisitato dalle mani dei ristoratori e dallo Sprar che aderisce all’iniziativa. La libreria “Spazio d’Autore”, nello spazio antistante al locale in piazza Commestibili, ha previsto un momento musicale con Tommaso Manfredi alle ore 21, un viaggio di parole e musica alla scoperta del flamenco andaluso. In piazza Criscuolo alle ore 20,30 è previsto uno spettacolo di artisti di strada. In piazza Orsini del Balzo alle ore 21 si terrà il concerto di Cristiano Malgioglio, interprete e brillante autore di numerosi brani di successo scritti per importanti esponenti della musica italiana: Mina, Vanoni, Celentano e Carrà solo per citare i più noti.