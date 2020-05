In conformità alle norme di contenimento del COVID-19 e come già verificatosi per la totalità degli eventi sportivi, il Consiglio Direttivo della L.N.I. sez. di Brindisi nella seduta online del 07 Maggio 2020, prende atto che non sussistono i presupposti che possano consentire di realizzare la X edizione della “Regata del Grande Salento Brindisi-Valona” Ed. 2020”, almeno nei modi e nella tempistica programmata.

Con l’auspicio che le future direttive possano consentire il ritorno ad una qualche forma di normalità, relativamente agli eventi sportivi agonistici, sarà oggetto di valutazione, la fattibilità della manifestazione nella prima metà di settembre 2020, rimodulandola presumibilmente nella versione originale, vale a dire con la circumnavigazione dell’isola di Saseno, senza la sosta a Valona e con equipaggio ridotto, composto solo da due persone.

Sarà nostra cura notiziare sulle decisioni che saremo in grado di prendere nel tentativo di recuperare l’edizione 2020 della “Regata del Grande Salento”.