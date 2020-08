Oggi a San Vito dei Normanni, è stato inaugurato lo Spazio a 5 Stelle a supporto del candidato del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Marco Ruggiero, con la partecipazione della candidata presidente del Movimento 5 Stelle alla Regione Puglia Antonella Laricchia e il consigliere regionale Gianluca Bozzetti.

Sono intervenuti anche la portavoce alla Camera, Anna Macina e i candidati consiglieri regionali per il M5S della provincia di Brindisi.

“Il candidato sindaco Marco Ruggiero sarà supportato – annuncia il consigliere Bozzetti – oltre che dalla lista del M5S, anche dalla lista civica ‘Attiva San Vito’, con la quale è nata una collaborazione costante nel corso degli ultimi anni. La lista civica sarà composta da professionisti, imprenditori, rappresentanti delle lotte sociali e dello sport che condividono stessi principi e volontà di cambiamento del Movimento 5 Stelle. Nel corso degli anni – continua Bozzetti – l’associazione ha offerto alla cittadinanza, attraverso l’apertura di sportelli di ascolto, servizi di supporto psicologico, consulenza legale, strategia marketing, lezioni di italiano e inglese, info giovano e tanto altro”.

L’alleanza elettorale, per il consigliere regionale, “è la conclusione naturale di un percorso condiviso di attivismo ed impegno sul territorio, a supporto di un candidato sindaco che, prima da attivista e poi da consigliere di opposizione, ha dimostrato serietà e competenza. San Vito – conclude Bozzetti – ha un’occasione unica di cambiamento radicale che in tanti auspicano e che oggi ha una valida alternativa per potersi finalmente attuare”.

“Il comune di San Vito dei Normanni ha una grossa opportunità per lasciarsi il passato alle spalle e dare una svolta importante per il futuro dei propri cittadini. Potrà farlo solo se dà fiducia al candidato sindaco del MoVimento 5 Stelle, Marco Ruggiero. La sua competenza, nutrita con l’esperienza, prima da attivista, poi da consigliere comunale di opposizione, assieme alla sua onestà e trasparenza, sono le qualità che dovrebbero contraddistinguere chiunque desideri guidare una città e fare del bene per i cittadini”. Così la deputata brindisina del MoVimento 5 Stelle Anna Macina. “Conosco Marco – aggiunge – da molto tempo ed è la persona migliore per incarnare gli ideali del Movimento e scacciare da San Vito dei Normanni tutto ciò che appartiene alla vecchia politica”.

Secondo il candidato sindaco Ruggiero “il tempo è scaduto e la città non può più attendere. Bisogna assolutamente rendere il paese a misura di famiglia; semplificare, per la parte che compete al comune, i processi burocratici per far ripartire l’economia; imprimere una svolta sulla cura dell’igiene e del decoro urbani; ampliare l’offerta turistica e culturale e realizzare un migliore coordinamento fra le istituzioni attraverso la firma di un ‘Patto istituzionale per San Vito dei Normanni’. Lungo queste cinque direttrici si articolerà il lavoro del MoVimento nella prossima consiliatura. L’obiettivo è uno solo e a vantaggio di tutti: rendere la città più bella e vivibile” conclude il candidato sindaco Ruggiero.