L’Amministrazione Comunale di Fasano, Assessorato alle Politiche Giovanili e del Lavoro, in collaborazione con Università del Sacro Cuore – Centro Di Cultura per lo Sviluppo “G. Lazzati” di Taranto e ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), propone una tre giorni di studi dedicati ai temi dello sviluppo sostenibile, la complessità, l’agenda 2030, lavoro-innovazione-benessere-inclusione, cittadinanza del sapere e dell’organizzare.

La riflessione e gli approfondimenti saranno guidati da eminenti personalità dell’università, della scienza e del terzo settore.

L’iniziativa è rivolta a tutti e può essere annoverata tra le azioni di formazione professionale e deontologica di educatori, docenti, amministratori pubblici e privati, professionisti, orientatori scolastici e professionali, operatori pastorali.

Pensare al futuro, compreso nel suo orizzonte di complessità, è un’operazione che richiede metodo e rigore scientifico.

Allora può diventare momento di crescita ed elemento fondamentale per aziende, istituzioni e singoli individui.

In un periodo storico, come quello in corso, caratterizzato da grandi cambiamenti sociali, politici, economici e tecnologici è più che mai necessario ricercare una visione che sappia guardare oltre il contingente.

E che sia credibile, nel farlo, con un piano strategico capace di individuare tra i futuri possibili quello più plausibile.

Incamminarsi in questa direzione significa definire ed adottare a tutti i livelli, corresponsabilmente, modelli di sviluppo sostenibile.

Le conseguenze saranno sostanziali anche sul fronte etico e sociale: ad evolvere non sarà solo la tecnologia e l’economia, il mondo del lavoro e le relazioni, ma, in modo trasversale alle culture, il senso stesso che diamo al concetto di “umano”.

Giovanni Cisternino

Assessore alle politiche giovanili e del lavoro

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Mercoledì 24 Luglio

Ore 9,00 Apertura e saluti istituzionali

Ore 9:30 Introduce e coordina: Daniele Rotondo -giornalista RAI.

prof. Stefano Zamagni – docente di economia politica Università di Bologna e Presidente del Consiglio della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali;

“Costruttori di un modello di sviluppo sostenibile: il paradigma dell’Economia Civile”

prof. Enrico Giovannini – docente di Economia all’Università di Roma – Torvergata, e portavoce dell’ASVIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

“Nella complessità: una nuova visione ed una nuova strategia territoriale. L’Agenda 2030”,

Ore 18:00 Introduce e Coordina prof. Massimo Folador

dott. Antonio Calabrò -Direttore Generale Fondazione Pirelli

LIBRO-FORUM:

“Tra cittadinanza e Valori: L’impresa Riformista. Lavoro, innovazione, benessere, inclusione “

Giovedì 25 Luglio

Ore 9:30 Introduce e coordina: Nicola Latorre – docente presso la LUISS Guido Carli – editorialista de “Il Messaggero”

prof. Alberto Felice De Toni – Rettore dell’Università degli Studi di Udine e professore ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale.

“La complessità: Nuova prospettiva e percezione della realtà, nuova cittadinanza del sapere e dell’organizzare”.

prof.ssa Filomena Maggino – professore di Statistica Sociale – Dipartimento di Scienze Statistiche Università ‘La Sapienza’ di Roma.

“Il Piano di Sviluppo Sostenibile del Governo Italiano”

Venerdì 26 Luglio

Ore 20:30 – Introduce e coordina: don Gaetano Luca – Teologo

Prof. Luca Fiorani – ricercatore ENEA, docente presso le università LUMSA, “Marconi ” e “Roma Tre”, presidente della Commissione EcoOne

“Dare senso: il tutto connesso”.

La Laudato si’ letta da uno scienziato.

In chiusura – Ringraziamenti e saluti istituzionali.

La partecipazione agli eventi è libera e gratuita.

La registrazione è elettronica e si effettua attraverso il link seguente link:

REGISTRAZIONE #SELVA FUTURO PLAUSIBILE.

La registrazione online effettuata fino al 22 luglio darà diritto al pass che prevede:

• posto macchina e posto in sala riservato

• attestato di partecipazione

• sconto per le consumazioni presso gli esercizi convenzionati che espongono il logo dell’evento.