Verrà presentato sabato 11 maggio alle ore 14 presso lo Stand della Regione Calabria (padiglione Oval V 188 W 189), il romanzo d’esordio “Promemoria” edito da La Rondine Edizioni della scrittrice brindisina Serena Passarelli. L’autrice dialogherà con il giornalista nonché agente letterario Francesco Toniarini Dorazi.

Il libro, presentato a Brindisi lo scorso dicembre, sta riscontrando l’approvazione dei lettori. “Le recensioni e i feedback che sto ricevendo sono tutti positivi e questo mi fa davvero tanto piacere”, ha dichiarato l’autrice.

“Promemoria” è un viaggio nelle emozioni snocciolate attraverso i ricordi di una donna ferita da un marito apparentemente perfetto. Lei, ormai sola con la sua bambina, annaspa tra le difficoltà quotidiane vestendo sorrisi di giorno e lasciando che le sue emozioni riaffiorino nel buio della notte. I ricordi sembrano inghiottirla e le impediscono di ricostruirsi un futuro senza lasciarle scampo. Scoprirà verità che la aiuteranno a colmare il senso di vuoto e a rompere con il passato, verità che, nel tentativo folle di concretizzare la sua vendetta, le regaleranno una nuova vita.

L’autrice racconta abilmente le emozioni e i tormenti della protagonista, senza essere mai banale o scontata. Gioca con le parole trasportando il lettore in un vortice di emozioni, rendendolo parte dei tormenti della protagonista e trascinandolo nella storia attraverso il susseguirsi di impensabili coincidenze nella sua amata Brindisi. Ha volutamente omesso di dare un nome ai suoi personaggi, proprio per sottolineare l’universalità di questa storia: una storia comune, che appartiene a tante persone, ma al contempo unica e speciale come ognuno di noi è.

Serena Passarelli, classe ‘81, è giornalista pubblicista da dieci anni. Nata a Brindisi, si è trasferita in Belgio dove vive con la sua famiglia e continua ad esercitare la professione in un progetto radiofonico in olandese.

La sua prima esperienza come scrittrice si costruisce lentamente, negli anni. Scrive senza mai forzarne il bisogno e questa scelta regala al lettore emozioni ancora più forti. Tutte da vivere.

Ulteriori informazioni sul “Salone Internazionale del libro”: https://www.salonelibro.it/