Campionato Nazionale Serie D girone H – 19^ giornata; Data e ora 12.01.2020, ore 14:30 – Stadio Comunale “San Francesco D’Assisi” di Nocera Inferiore

NOCERINA-BRINDISI 0-0

NOCERINA (3-5-2): Scolavino; Granata (41’ st Cristaldi), Monaco, D’Anna; De Siena, Mincione, Carrotta, Martinelli (24’ st Conte), Corcione; Dieme, Liurni. A disposizione: Leone, Festa, Calvanese, Varriale, Mosca, Romano, Cavallaro. All. Marcello Esposito.

BRINDISI (3-5-2): Pizzolato; Dario, Ianniciello, Capone; Boccadamo, D’Ancora, Marino, Pizzolla, Escu; Toure, Ancora. A disposizione: Lacirignola, Fruci, Merito, Giglio, Nardelli, Nocerino, Zappacosta, Rondini, Cuomo. All. Salvatore Ciullo.

Arbitro: Sig. Gianluca Catanzaro – sezione di Catanzaro; 1° assistente: Sig. Gianluca Pischedda – sezione di Torino; 2° assistente: Sig. Stefano Berria – sezione di Livorno.

Ammoniti: Martinelli (N); Dario, D’Ancora, Pizzolla (B).

Espulsi: /

Note: corner 3-5; recupero 1’ pt, 3’ st; circa 400 spettatori; gara iniziata con 7’ di ritardo.

Nella diciannovesima giornata di campionato il Brindisi di mister Ciullo pareggia 0-0 contro la Nocerina allenata da Esposito.

Il primo sussulto di gara giunge dopo appena trenta secondi: Toure ruba la sfera a centrocampo, la palla giunge ad Ancora che colpisce di sinistro in diagonale con la sfera deviata in porta dalla retroguardia molossa ma Scolavino è reattivo a smanacciare negando il vantaggio agli ospiti. Al 4’ ci prova Pizzolla con un tiro al volo fuori misura che non crea grattacapi all’estremo difensore rossonero. Al sesto minuto è Ancora a colpire dalla distanza con la sfera che sorvola la traversa. Al 20’ sale in cattedra Marino che tenta il tiro da lontano ma la conclusione è strozzata e termina fuori dallo specchio. Dopo il monologo biancazzurro, bisogna attendere il minuto 38 per la prima conclusione dei padroni di casa che si fanno vedere con un tiro di Carrotta che finisce a lato. I biancazzurri ci provano al 45’ con una bordata da fuori area di D’Ancora che non inquadra la porta di poco. Il primo tempo si conclude 0-0.

A inizio ripresa è la Nocerina a rendersi subito pericolosa: al 3’ una staffilata di Carrotta termina a fil di palo. Risponde due minuti dopo la formazione ospite con una punizione di Marino controllata centralmente da Scolavino. Lo stesso numero 10 si fa vedere da lontano al 12’ con la sfera che finisce abbondantemente a lato. Al 31’ capita una ghiotta occasione sui piedi di Mincione che da posizione favorevole spedisce a lato. Al 33’ colossale occasione per gli adriatici: prezioso recupero a centrocampo di Ianniciello, la sfera giunge ad Ancora che imbecca il tiro al volo di D’Ancora che si stampa sulla traversa. Al 40’ azione personale sull’out di sinistra Toure, sguardo in mezzo e traversone per Boccadamo che colpisce di controbalzo sfiorando l’angolino. Non accade più nulla, il match finisce in parità. Nella prossima giornata il Brindisi ospiterà il Casarano.