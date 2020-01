La rete dei diciannove Comuni ha portato i suoi frutti. Erchie, con San Marzano di San Giuseppe- ente capofila – Oria, Mesagne, Ostuni, San Donaci, Ceglie Messapica, Manduria, Sava, San Giorgio Jonico, Statte, Cellino San Marco, Torre Santa Susanna, Villa Castelli, San Michele Salentino, Carosino, Fragagnano, Monteparano e Monteiasi, ha aderito al Bando 2019 del Servizio Civile Universale progettando tre progetti “Noi xVoi”, “Porte Aperte alla Cultura”, Sapere e Sapori”, approvati e finanziati .

A conclusione dei colloqui sono stati selezionati 97 Volontari da ripartire tra i Comuni aderenti alla costituita rete. Otto destinati al Comune di Erchie per l’attuazione dei progetti “ Saperi e Sapori” e “Porte Aperte alla Cultura”.

Ma il Comune di Erchie ha partecipato al Bando 2019 candidando un suo ulteriore progetto “Lillo il Vagabondo” per i quale ulteriori quattro Volontari saranno avviati entro il 2020.

“ Siamo orgogliosi di aver contribuito ad avviare un percorso che ha portato alla costituzione di una grande e fattiva rete, – dichiara il Sindaco Giuseppe Margheriti – Il futuro ci impone, fortunatamente direi, di pensare ed agire in rete offrendo ai territori, e a chi in essi ci vive, di aprirsi al mondo esterno, di confrontarsi con realtà differenti, di essere educati al rispetto di chi e cosa è oltre noi e oltre le nostre convinzioni, a diventare Cittadini del Mondo. Lavoriamo puntando sui nostri giovani di cui siamo pienamente orgogliosi”

I progetti saranno avviati tra febbraio e aprile 2020. Maggiori informazioni presso l’Ufficio politiche giovanili del Comune di Erchie, sul sito www.comune.erchie.gov.it , e per i progetti in rete, www.giovaniperilfuturo.it

“A conclusione delle selezioni, siamo felici di poter far vivere ai nostri Giovani l’esperienza del Servizio Civile Universale che consentirà loro di maturare consapevolezze sul vero valore del volontariato a servizio delle comunità, e di sviluppare conoscenze e competenze riconosciute dalle pubbliche amministrazioni. Siamo pienamente soddisfatti dei progetti fin qui realizzati dal nostro Comune per gli innegabili risultati sui beneficiari, che sono i Cittadini e i Volontari stessi, pienamente integrati con il personale dell’Ente. Sono quindi certa che i progetti futuri sapranno essere entusiasmanti. Ragazzi, siate protagonisti del Vostro Futuro. Il Servizio Civile è una vera grande occasione per migliorare il Paese e migliorarsi. Occhio ai bandi!” – Così conclude l’Assessore alle Politiche Giovanili Avv. Mariella Argese.

Comune di Erchie