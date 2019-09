In Brindisi i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno segnalato alla Prefettura di Brindisi un 26enne bracciante agricolo, residente in San Vito dei Normanni. Durante una serie di controlli operati all’interno della città, il giovane è stato fermato e fatto oggetto di una serie di domande alle quali non ha fornito risposte, se non a gesti e a monosillabi. Dagli accertamenti è emerso che il giovane parla e comprende tutto perfettamente e non ha problemi di linguaggio.

Il motivo delle mancate risposte risiedeva nel fatto che sotto la lingua aveva occultato un involucro in cellophane contenente due grammi di cocaina, della quale non voleva disfarsi e pertanto con i militari aveva inscenato la pantomima. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.