Un tir contenente materiale ferroso si è ribaltato sulla Brindisi-Mesagne, all’altezza di Restinco.

Per cause ancora in corso di accertamento, l’autoarticolato è uscito fuori strada ribaltandosi.

Si registra un solo ferito e per puro miracolo non vi sono feriti gravi. Considerato quanto accaduto appare certo poteva andare molto peggio.

Sulla strada si è riversato tutto il materiale trasportato dal mezzo.

I danni sono ingenti.

Sull’importante arteria provinciale si è formata una coda di molti chilometri.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, la polizia locale di Brindisi e gli agenti della polizia stradale che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per individuare cause e responsabilità.

Al momento sono in corso le operazioni di recupero del carico e di messa in sicurezza del piano viabile. Il traffico è deviato sulla viabilità locale.