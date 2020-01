Happy Casa Brindisi comunica di aver stretto un accordo di partnership con Soave S.r.l., storica azienda pugliese che si occupa da diverse generazioni della produzione di pasta fresca di alta qualità.

L’azienda è stata fondata all’inizio degli anni ’30, quando Domenico Bianco diede avvio al primo pastificio a Francavilla Fontana (BR), nel cuore della Puglia. La profonda conoscenza e la selezione delle materie prime, e la trasmissione dei segreti del processo artigianale poi passati alla produzione industriale, rappresentano il risultato di più di 70 anni di esperienza, e l’amore per il mondo della pasta di semola di grano duro.

L’Amministratore dell’azienda Domenico Bianco, come già suo nonno in passato (da cui ha ereditato il nome e la passione per la produzione di qualità), ha una mission ben chiara: trasmettere la lunga esperienza familiare, che ha raggiunto negli ultimi anni una vera expertise attraverso l’utilizzo di tecniche e macchinari avanzati; tra essi, particolare menzione merita il processo, unico su tutto il territorio nazionale, di pastorizzazione lenta e a bassa temperatura della pasta, che consente di preservare al meglio le proprietà organolettiche, la consistenza e il colore della autentica pasta fresca del mezzogiorno italiano.

Di recente la Soave ha anche iniziato a rivolgere la sua attenzione al mercato dei “nuovi cereali” come il farro, l’orzo, e le miscele multicereali, che, grazie ad un apporto nutrizionale migliore, contribuiscono significativamente a condurre una vita più sana e naturale.

La Famiglia Bianco, proprietaria anche di Soavegel, storico sponsor del Basket Brindisi, e dell’azienda Agricola Tiberio, conferma ed aumenta il suo sostegno e la sua vicinanza ai colori biancazzurri, con l’auspicio di raggiungere insieme sempre più ambiziosi traguardi.

