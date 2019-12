Alle ore 11.10 sono terminate le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico ritrovato nel cinema multisala Andromeda.

Gli artificieri hanno completato la rimozione della spoletta danneggiata e del detonatore.

I varchi resteranno chiusi fino a quando non sarà completata l’intera procedura.

Si raccomanda di non tornare ancora in città perché non sarà possibile rientrare.