Tornano i furti con spaccata nel centro di Brindisi.

Intorno alle quattro di oggi, alcuni malviventi, a bordo di una Fiat Panda, hanno spaccato la vetrina del negozio di abbigliamento “Portico 12”, sito in via Santi, a due passi da Palazzo di Città. Successivamente hanno svuotato gli scaffali e sono fuggiti cospargendo olio sull’asfalto per evitare di essere raggiunti.

Al vaglio degli inquirenti le immagini ripresa dalle numerose videocamere presenti nella zona.