In merito alla notizia della stabilizzazione dei precari in seno alla società Aeroporti di Puglia, il consigliere provinciale Piero Iaia, con delega ai Trasporti e all’Aeroporto, intende esprimere la sua soddisfazione per questa importante circostanza.

“Esprimo apprezzamento – dichiara Piero Iaia – per l’ulteriore stabilizzazione di altri 30 precari di Aeroporti di Puglia, di cui 8, con anzianità di servizio superiore ai trenta mesi di effettivo lavoro, nell’Aeroporto del Salento. Questa decisione, che è stata voluta fortemente dal Consiglio Di Amministrazione di Aeroporti di Puglia e dalle organizzazioni sindacali, non può che soddisfare pienamente l’intero territorio provinciale, di cui noi siamo espressione. La certezza di un posto di lavoro garantisce dignità ai lavoratori e fa crescere l’intera comunità ed è in quest’ottica che tutti gli attori coinvolti hanno lavorato in questi anni. D’altro canto ora chiediamo anche alla GH Puglia, altra società di handling presente presso lo scalo di Brindisi, di trovare le più idonee soluzione per reintegrare il personale assente dal servizio in modo da mantenere alto.