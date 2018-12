Consueto appuntamento questa sera su Canale 85, alle 21.30, con la trasmissione di basket “Zona 85”, condotta da Renato Rubino e Andrea Pezzuto. In discussione la decima giornata del campionato di Lega A di basket e la terza sconfitta consecutiva della Happy Casa Brindisi nel match contro Venezia.

Previsti collegamenti telefonici col presidente Fernando Marino, con il quale si farà il punto della situazione generale, e con il playmaker Alessandro Zanelli, con il quale si parlerà della sfortunata partita di ieri in terra lagunare, che ha visto anche l’infortunio a Clark. O

spiti in studio Giovanni Putignano, allenatore del basket Ceglie in serie C Gold, e Nicola Cainazzo, ex presidente del Coni di Brindisi.

Al termine di Zona 85 andrà in onda, sempre su Canale 85, la telecronaca registrata della partita Venezia-Happy Casa