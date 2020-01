Storico esordio casalingo per le Under 15 della ASD Nitor, unica squadra di Brindisi iscritta al campionato nazionale FIGC. La prima partita ufficiale in casa delle giovani calciatrici brindisine, si è giocata al precampo comunale del Fanuzzi, davanti ad un folto e caloroso pubblico, curioso di vedere all’opera queste ragazzine terribili, che hanno dato veramente spettacolo contro le “gabbianotte” imponendosi con un perentorio 18-1.

La squadra del tecnico Mino Melpignano dispone di ottime individualità che riescono a fare la differenza, ma la vera forza è l’amalgama di tutta la squadra.

Molto soddisfatti il presidente Rino Membola, il Direttore Saponaro e il Dirigente del settore Vito Pomes, che tanto hanno voluto l’inserimento del calcio femminile nella ASD Nitor. Raggiante anche il Mister Mino Melpignano che a fine partita ha dichiarato “Sono molto contento, era il mio sogno quello di costruire un vero settore femminile a Brindisi e, finalmente, grazie all’aiuto della società e dei genitori che hanno permesso alle loro figlie di credere nel nostro progetto, ci siamo riusciti. La Nitor è una bella realtà per il calcio femminile locale e regionale e sono sicuro che queste ragazze ci faranno divertire, perché ci sono anche individualità non indifferenti che a questi livelli possono fare la differenza. La cosa importante però, è che le ragazze si divertano in un ambiente sano e in una società in continua crescita che tanto sta investendo nel calcio femminile come nessuna società a Brindisi. Vorrei inoltre ringraziare mister Cludio Doria e le sue gabbianotte che, come sempre, hanno dimostrato lealtà e sportività”.

Al termine della partita le ragazze brindisine e monopolitane, con genitori, dirigenti e mister, hanno festeggiato, insieme, una bella giornata di sport davanti ad un buffet ridendo e scherzando. E’ questo ciò che realmente ha fatto di sabato una grande partita. Il motto delle nitor girl è stato rispettato “se escono dal campo con il sorriso abbiamo vinto!”.