Un evento culturale che coinvolge grandi e piccoli in un percorso di libri, musica, teatro ed enogastronomia.

È questa la definizione che meglio descrive il Taberna Book Festival, la 4 giorni estiva targata Taberna Libraria patrocinata dell’Amministrazione Comunale di Latiano e in programma dal 18 al 21 giugno 2019 presso la Galleria Commerciale in via Francesco D’Ippolito-Via Roma.

La Kermesse culturale è stata presentata nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 giugno 2019, presso la Sala Flora del Comune di Latiano nel corso di una conferenza stampa, moderata dal giornalista Nico Lorusso alla presenza del Sindaco Mino Maiorano, del Responsabile dell’Area Eventi di Taberna Libraria Paolo Legrottaglie, del Responsabile dell’Associazione Taberna Teatrale, l’attore Daniele Barletta, di Raffaele De Vivo di De Vivo Home Design e del Prof Cosimo Galasso della Pro Loco di Latiano.

Nel corso dell’incontro è stato reso noto il programma degli appuntamenti di alto livello culturale previsti durante le giornate interessate dalla manifestazione e di seguito indicati



Martedì 18 giugno:

– Ore 17 Apertura Festival – Animazione a cura degli Studenti del “Liceo Palumbo” di Latiano

– Ore 19 “Rocco e lo scirocco” – Fiaba musicale di Cantacunti compagnia di Cantastorie di Maria Rosaria Coppola e Gianni Vico

– Ore 21 Once upon a Time 1969 – Spettacolo ricordando il 1969, a 50 anni dal primo uomo sulla Luna. Direzione musicale del Maestro Mimmo Annè. Presenta la serata Raffaele Romano.

Mercoledì 19 giugno:

– Ore 17 Apertura Stand

– Ore 18 “I miei nonni giocavano così” – Giochi Antichi per bambini, il gioco dell’Oca umano

– Ore 21 Presentazione del libro La ballata dei sassi con l’autore Carlos Solito, intermezzo teatrale a cura di Tonino Papadia [Premio alla Cultura Samadi]. Presenta la serata Raffaele Romano.

Giovedì 20 giugno:

– Ore 16 Secondo Torneo Amatoriale di Scacchi in collaborazione con la A.D. Scacchi Brindisi

– Ore 17 Apertura Stand

– Ore 18 “Presentazione giochi da tavola” – Spazio ludico di partecipazione attiva

– Ore 21 “Poeti Cantastorie e musica da barberia”, di e con Tonino Zurlo [Premio alla cultura Samadi] Mauro Semeraro – mandolino, Giovanni Palma – chitarra

Venerdì 21 giugno:

– Ore 16:30 “Ed ora bagnamoci tutti” giochi d’acqua a squadre

– Ore 17 Apertura Stand

– Ore 18 Gare podistiche a cura di ASD Olimpo Latiano

– Ore 19 Presentazione del libro Una storia all’italiana con l’autore Michele Camassa. Presenta Paolo Franza

– Ore 21 Meravigliosamente Puglia – spettacolo con la partecipazione di Ada Acquaviva, Daniele Barletta e Palma Caliandro e con la partecipazione straordinaria di Gino Cesaria e Tani Roma [Premi alla cultura Samadi]

Ogni mattina, dalle 9:30 alle 12:30 giochi e laboratori all’aperto.

Ufficio Stampa SummerTime – Animazione & Spettacolo

Per Taberna Libraria