Taranto-Brindisi, a distanza di quattro anni, torna ad infiammare la platea regionale.

Il gruppo Editoriale Distante comunica che la sfida dello “Iacovone”, in programma domenica 1 settembre con fischio d’inizio previsto per le ore 17, sarà trasmessa in diretta su #Canale85 in streaming su #canale85it e in diretta #Facebook sulla pagina ufficiale dell’emittente. La telecronaca sarà affidata a Giuseppe Andriani e Giuseppe Di Cera. Prima del match, ampio pre-partita con le interviste ai vari protagonisti, curiosità, approfondimenti e tutto ciò che serve per entrare in clima-derby.

Nell’arco della gara, spazio anche ai bordocampisti che proveranno a captare “live” le emozioni degli interpreti. Al termine della sfida, consueta mix-zone con le dichiarazioni che verranno rilasciate da entrambe le componenti in campo.

Tutto pronto per il derby Taranto-Brindisi: il gruppo Editoriale Distante c’è e per l’ennesima volta punta ad offrire un servizio soddisfacente a tutti i suoi utenti