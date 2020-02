I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica hanno denunciato un giovane del luogo per lesioni personali aggravate. Nello specifico, i militari operanti, intervenuti presso un bar ubicato nella periferia di quel centro, hanno accertato che l’uomo, non ricambiato durante un verosimile approccio a una donna, una 30enne della provincia di Taranto, dapprima la strattonava facendola rovinare per terra e contestualmente la colpiva con un forte calcio al viso, per poi darsi alla fuga. La donna, con lesioni al volto, è stata dapprima trasportata presso l’Ospedale “Perrino” di Brindisi e successivamente a quello di Bari per essere sottoposta a intervento chirurgico ove è ancora ricoverata. L’identificazione del giovane è stata possibilie grazie all’attività di indagine, consistita nell’ascolto dei vari testimoni presenti nei pressi del bar e dall’acquisizione delle immagini della videosorveglianza presenti in zona.