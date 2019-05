Questa sera, trasmissione speciale di Tribuna centrale dedicata al basket, su Canale 85, emittente TV del Gruppo Distante. In occasione di gara 2 tra Sassari e Happy Casa Brindisi, il rotocalco sportivo, condotto da Renato Rubino, inizierà alle 20.15 per commentare la prima partita dei play off, persa dalla squadra di coach Vitucci, e questo secondo incontro in terra sarda. Ospiti in studio coach Giovanni Putignano e l’opinionista Raffaele Mauro. Alle 20.30 inizierà il collegamento con Andrea Pezzuto in diretta da Sassari per interviste pre gara e vari contributi. La partita avrà inizio alle 20.45 e Canale 85 la seguirà con la formula studio-palazzetto. Nell’intervallo tra primo e secondo tempo e a fine gara spazio alle interviste dal PalaSerradimigni e ai commenti in studio. Appuntamento, quindi, con Zona 85 a partire dalle 20.15.