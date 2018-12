Dopo le anteprime che si sono tenute nella Galleria del centro commerciale Le Colonne Shopping Centre e nella casa circondariale, stasera è prevista l’apertura ufficiale degli stand de La Magia del Cioccolato, iniziativa organizzata nel centro cittadino di Brindisi dall’associazione culturale Puglia Insieme si Può, evento che si terrà fino al 16 dicembre prossimo.

Anche quest’anno sarà possibile degustare prelibatezze provenienti da diverse regioni d’Italia e vedere all’opera maestri cioccolatieri che metteranno in vetrina prodotti tipici e piccole sculture di cioccolato. Come sempre la kermesse più dolce dell’anno, prevede un ricco calendario di iniziative collaterali volte all’intrattenimento delle famiglie e dei più piccini che torneranno ad essere protagonisti dei laboratori che si terranno nella struttura allestita in piazza Cairoli per tutta la durata dell’evento.

Programma

Giovedì 13 dicembre

“Colora con Frida” – laboratorio a cura di Impresa Mamma

Laboratori creativi a tema natalizio e foto ricordo con ospiti speciali (ore 18.00/20.00) – Que lo Cura

Calcio free style (ore 18.00)- a cura di Alessandro Colazzo

Musica con sax a cura di Franco Sax DJ (ore 19.00) e canzoni di natale (Silvia Flores, Anna Lisa Testini Pagano, Anna Rita Minelli)

Venerdi’ 14 dicembre

“Sfila per Chanel” a cura di Impresa Mamma

Laboratori creativi natalizi e foto ricordo (ore 18.00/20.00) Que Lo Cura

Spettacolo “Coco” (ore 20.00- replica 20.45)

Tributo a Lucio Dalla (ore 19:00) – I Nuvolari

Musica con sax e canzoni di natale (ore 19:00)

Sabato 15 dicembre

“Una foto con Andy”- a cura di Impresa Mamma

laboratori creativi natalizi e foto ricordo – Que Lo Cura (ore 18’00/ 19’00)

Musical “Olaf alla scoperta del natale” (ore 20.00; replica alle 20.45)

Neve artificiale- Starevents

Domenica 16 dicembre

“Canta con Madonna”- laboratori storici, culturali, artistici per bambini a cura di Impresa Mamma

calcio freestyle (ore 11.00) – Alessandro Colazzo

laboratori creativi natalizi e foto ricordo (ore 18.00/20.00)

foto ricordo con babbo natale sulla slitta (ore 11.30)

esibizioni di Street School alternate con le melodie di Vincenzo Maggiore (ore 19:00/ 20:30)

musica con sax e canzoni di natale

Neve artificiale – a cura di Starevents