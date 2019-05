E’ tutto pronto per l’edizione 2019 della Fiera dell’Auto che si terrà a San Michele Salentino dal 31 maggio al 10 giugno prossimi, iniziativa organizzata da GestAuto Group, consorzio di imprenditori titolari di autosaloni, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Si tratta della più importante fiera di settore organizzata a livello regionale. Anche quest’anno, in occasione della V edizione, l’evento si svolgerà nell’area PIP. Il programma e tutte le novità saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà venerdì 24 maggio alle ore 11.00 presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi. Parteciperanno Giuseppe Apruzzi, presidente GestAuto Group, Giovanni Allegrini, Sindaco di San Michele Salentino, e Cosimino Bellanova, presidente della Pro Loco.

COMUNICATO STAMPA