A causa delle avverse condizioni del tempo, lo spettacolo per bambini «Un Magico Natale», in programma oggi alle ore 18.30 in piazza Mercato, è stato rinviato a giovedì prossimo, 26 dicembre, sempre alla stessa ora e nello stesso luogo.

In questo family magic show l’arte della magia e l’animazione magica si ritagliano uno spazio per far volare la fantasia dei bambini e guidarli in un favoloso viaggio, alla scoperta di un mondo pieno di sorprese e di colpi di scena. Un’esplosione di colori, musiche, giochi, buffi personaggi, animazioni, elfi, un giocoliere, una scultrice di bolle, un apprendista mago, intrattengono i piccoli spettatori regalando loro risate, sogni, meraviglia, follia, stupore, e trasformando lo spettacolo in una esperienza unica e indimenticabile.

«Un Magico Natale» fa parte della rassegna culturale e di spettacolo «Le Luci di Brindisi. La Città a Natale 2019», sostenuta dalla Regione Puglia tra le azioni di promozione del claim «Festività natalizie e Capodanni di Puglia», con il coordinamento di Pugliapromozione e la partecipazione del Comune di Brindisi e della Fondazione Nuovo Teatro Verdi.