I Carabinieri della locale Stazione, a conclusione dell’attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà un 28enne di Foggia, per simulazione di reato e falsità ideologica. Nello specifico l’uomo alla guida della propria autovettura, mentre percorreva la Statale 16 in direzione di Brindisi è uscito fuori strada, per cause ancora in corso di accertamento, andando a collidere contro un muro. Il 28enne, abbandonava sul posto la propria vettura non più marciante e, nel corso della mattinata del 29.06.20, denunciava falsamente di aver subito il furto del veicolo.