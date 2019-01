Per venerdì prossimo (ore 20.00 – sala stampa PalaPentassuglia) è convocata l’assemblea ordinaria dell’associazione Brindisi vola a canestro.

Il segretario Franco Tomei così presenta l’appuntamento: «Ci ritroveremo, come ogni inizio anno, per stilare i programmi futuri sia come soci della New Basket sia quale volano per nuove iniziative a sostegno dello sport cittadino. La nostra è una famiglia sempre più numerosa grazie a nuovi ingressi: ciò testimonia quanto forte sia la passione verso la pallacanestro e, nello specifico, verso i colori biancoazzurri, protagonisti nel massimo campionato italiano di pallacanestro. Tra noi esiste un clima di amicizia, rispetto, condivisione che ci porta a vivere con entusiasmo, gioia e orgoglio i tanti eventi che ci riguardano, nel palasport e in altri luoghi della città. Anni addietro, io e alcuni amici abbiamo avuto l’idea di creare Brindisi vola a canestro e siamo sempre più felici della scelta fatta dinanzi alla continua e costante crescita, arricchita, di recente, dalla partecipazione di gruppi composti dai nostri straordinari tifosi».