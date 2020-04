In occasione della Santa Pasqua, per ringraziare tutti i bambini e i ragazzi della città, il sindaco di Villa Castelli Giovanni Barletta, unitamente alla sua amministrazione comunale, farà dono, nei prossimi giorni, di un Uovo Pasquale.

“È un gesto simbolico per concretizzare l’apprezzamento per la collaborazione prestata e un gesto di solidarietà mirato ad alleviare, in qualche modo, i sacrifici che i nostri bambini e ragazzi stanno sopportando in questo periodo” – dichiara il sindaco.

Saranno tutti i bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo grado a ricevere il dono.