Il Comune Di Villa Castelli ha approvato i progetti di utilità sociale che vedranno i percettori di reddito di cittadinanza, prestare lavori socialmente utili per la comunità, senza spesa alcuna da parte dell’ente.

È stata già individuata una prima area di intervento che, sotto la guida dell’ufficio tecnico comunale, ospiterà i primi dieci percettori.

Ulteriori colloqui sono in corso in questi giorni.

Il Comune Di Villa Castelli si dota così di una progettualità volta al miglioramento e alla tutela degli spazi comuni, alla manutenzione del verde pubblico e di particolari luoghi di interesse comunitario.

Il sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta, si dichiara soddisfatto del lavoro svolto, in questo periodo, dai vari enti preposti e si dice certo che questo percorso sarà utile sia per la città, sia per le persone che presteranno la loro opera a servizio della comunità.