“Ben venga l’apertura ai voli di linea per l’aeroporto “Arlotta” di Grottaglie se lo stanziamento di 7 milioni di euro disposto dalla regione Puglia non è soltanto una marchetta pre-elettorale” è quanto dichiarato dal vicepresidente dei senatori di Forza Italia Luigi Vitali a commento degli articoli letti sulla rassegna stampa di oggi in merito al traffico aereo pugliese. “Mi sorprendono le proteste, anche di esponenti del mio partito, evidentemente più protese a difendere interessi di campanili invece di quelli della collettività tutta” ha proseguito il senatore azzurro, che ha concluso “l’aeroporto di Brindisi non corre nessun rischio e quello di Grottaglie sopravvivrà se sarà capace di ritagliarsi frette di mercato” ha concluso il Sen. Vitali.

Ufficio Stampa Sen. Luigi Vitali

