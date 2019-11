La variopinta carovana di «Viva la Gente» sta per arrivare in città. Uno spettacolo musicale, realizzato da cento ragazzi provenienti da tutto il mondo in programma giovedì 14 novembre, alle ore 20.30, nel Nuovo Teatro Verdi, si fonde con una più ampia esperienza di accoglienza e condivisione. Le famiglie brindisine, dall’11 al 18 novembre prossimi, potranno ospitare i componenti del cast internazionale. Prima di Brindisi, «Viva la Gente» ha toccato le città di Potenza, Sarnano, Agrigento e Palermo. Dopo la Puglia, il cast varcherà i confini nazionali, approdando in Svizzera e Germania. Prima del serale, mercoledì 13 novembre, il cast sarà in scena al Verdi per il pubblico delle scuole con una doppia matinée.

I protagonisti. Un centinaio di giovani, quasi tutti ventenni, con esperienze di studio e di lavoro, in rappresentanza di quindici nazioni, che per almeno un semestre lasciano i propri luoghi natii per questo viaggio “al servizio del mondo”. I ragazzi di Brindisi, di età̀ compresa tra 17 e 29 anni, possono presentare domanda per viaggiare nei programmi futuri. Maggiori informazioni sul sito www.upwithpeople.org.

Lo spettacolo. Oltre alle tante meravigliose esperienze con il loro nuovo “figlio” o la loro nuova “figlia”, ogni famiglia ospitante riceverà 2 biglietti gratuiti per l’ultima produzione di «Viva la Gente», «Live on Tour». Lo spettacolo è fatto di divertenti medley pop, danze internazionali e canzoni originali di VLG che ispirano le persone a fare la differenza nelle proprie comunità. Lo spettacolo sarà in scena al Nuovo Teatro Verdi giovedì 14 novembre alle ore 20.30. Il costo del biglietto, disponibile presso il botteghino del Teatro e online sul circuito Vivaticket, è di 10 euro.

La missione e il ruolo dei brindisini. Durante la permanenza a Brindisi, tra l’11 e il 18 novembre, i ragazzi di «Viva la Gente» trascorreranno il loro tempo partecipando a progetti sociali e vivendo con le famiglie ospitanti del posto. L’organizzazione è intanto impegnata a selezionare le famiglie disposte a dare accoglienza ai giovani componenti del cast internazionale durante la loro settimana a Brindisi. Le persone interessate a dare ospitalità possono iscriversi al seguente indirizzo: vivalagente.org/host-family-form.

La storia. Da più̀ di cinquanta anni, i cast di «Viva la Gente» girano il mondo facendo spettacoli per milioni di persone, tra cui i quattro straordinari Halftime Show del Super Bowl.

Lo spirito e la collaborazione. «La nostra ultima produzione, “Live on tour”, mira a condividere la nostra visione di un mondo più̀ speranzoso, fiducioso e pacifico», ha spiegato il vice presidente senior di «Viva la Gente» Eric Lentz. La tappa brindisina è organizzata con la partecipazione di Comune di Brindisi, Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Enel, Confindustria, Emmeauto e associazione «Brindisi e le vecchie strade».

Il progetto. «Viva la Gente» è un’organizzazione mondiale educativa che permette ai giovani di diventare artefici positivi del cambiamento nelle loro comunità̀ e nel mondo. Attraverso la combinazione unica di musica, azione sociale e viaggi in tutto il mondo, «Viva la Gente» ha un impatto positivo sulle comunità̀ e al contempo fornisce ai giovani le conoscenze e le esperienze di cui hanno bisogno per affrontare il complesso ambiente globale attuale. Da più̀ di cinquanta anni «Viva la Gente» abbatte le barriere culturali e migliora la comprensione per favorire la creazione di un mondo più̀ speranzoso, fiducioso e pacifico.

Si comincia alle ore 20.30

Durata: due ore (due atti)

Biglietteria online https://bit.ly/2PH6Iwq

Info www.nuovoteatroverdi.com – T. (0831) 562 554

