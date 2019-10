Il cast internazionale di Viva la Gente è diretto a Brindisi. Viva la Gente (VLG), che negli ultimi 52 anni è stata in tournée in più di 70 nazioni in tutto il mondo, ha annunciato che Brindisi sarà una tappa del tour 2019. Giovedì, 14 novembre alle ore 20:30 Viva la Gente metterà in scena spettacoli pubblici a Teatro Verdi a Brindisi.

Durante la permanenza a Brindisi tra il 11 novembre e 18 novembre, 2019, Viva la Gente trascorrerà il proprio tempo partecipando a progetti sociali e vivrà con le famiglie ospitanti del posto. A partire dal 28 ottobre Viva la Gente selezionerà le famiglie per ospitare i membri del cast internazionale durante la loro permanenza a Brindisi.

Famoso soprattutto per l’intrattenimento ricco di energia, vivace e a portata delle famiglie, il cast dei 100 partecipanti in rappresentanza di 15 nazioni farà visita a decine di comunità di tutti gli Stati Uniti, Canada ed Europa nei cinque mesi del tour mondiale. Da più di 50 anni, i cast di Viva la Gente girano il mondo facendo spettacoli per milioni di persone, tra cui i quattro straordinari Halftime Show del Super Bowl.

“La nostra ultima produzione, Live On Tour, mira a condividere la nostra visione di un mondo più speranzoso, fiducioso e pacifico.”, spiega il vice presidente senior di Viva la Gente Eric Lentz. “Lo spettacolo è caratterizzato da divertenti medley pop, danze internazionali e canzoni originali di VLG che ispireranno le persone a fare la differenza nelle proprie comunità.” Ha aggiunto Lentz.

Assistere allo spettacolo e ospitare i membri del cast non sono gli unici modi per partecipare. I giovani del posto di età compresa tra i 17 e i 29 anni possono presentare domanda per viaggiare nei programmi futuri.

La visita di Viva la Gente a Brindisi è supportata dalla città di Brindisi, Enel, Confindustria, Emmeauto e l’Associazione Brindisi e le vecchie strade.

-###-

Chi siamo:

Viva la Gente è un’organizzazione mondiale educativa che permette ai giovani di diventare artefici positivi del cambiamento nelle loro comunità e nel mondo. Attraverso la nostra combinazione unica di musica, azione sociale e viaggi in tutto il mondo, abbiamo un impatto positivo sulle comunità e al contempo forniamo ai giovani le conoscenze e le esperienze di cui hanno bisogno per affrontare il complesso ambiente globale attuale. Da più di 50 anni Viva la Gente abbatte le barriere culturali e migliora la comprensione per favorire la creazione di un mondo più speranzoso, fiducioso e pacifico. Per saperne di più, visitare il sito www.upwithpeople.org.